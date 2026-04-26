Kılıçdaroğlu paylaşımı ortalığı karıştırdı: "Kınıyorum"

Mine Kırıkkanat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için 'Kripto kılıç artığı' dedi. Kırıkkanat'ın bu sözleri ise tepkilerin hedefi oldu.

ÖZEL: "HUKUKU BANA EMANETTİR, KINIYORUM"

Tepki gösterenlerin başında ise CHP Gene Başkanı Özgür Özel yer aldı. Özel konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Yıllardır şahsıma yaptığı her türlü hakaretine sabırla sustuğum bir sözde yazar, bu kez Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na hadsizce saldırmış. Önceki Genel Başkanımızın hukuku en başta, bana emanettir. Tek kelime ile kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Kırıkkanat konuyla ilgili olarak yaptığı ikinci paylaşımda ise "Alevi dostlardan içtenlikle özür dilerim. Kılıç artığı sözünün tarihçesini bilmiyordum. Bu sözü, Kılıçdaroğlu'nun soyadına atfen söyledim. Cehaletimi bağışlayın" dedi.

Öte yanan Özel'in yanısıra birçok CHP'li isim de Kırıkkanat'ın sözleri için tepki gösterdi.