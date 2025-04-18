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Kılık değiştirip taş ve biber gazıyla kuyumcu soymaya çalışmıştı... İfadesi ortaya çıktı: "Sinirime dokundu"

Yaşlı gibi davrandı, taş ve biber gazıyla kuyumcu dükkanını soymaya çalıştı. N.Ç., tutuklanmasının ardından verdiği ifadede, çalıştığı iş yerinde mobbinge uğradığı ve işten çıkarıldığını öne sürerek, "Borca girince psikolojim bozuldu. Çarşıda gezerken kuyumcuları gördüm. Ben zorluk içindeyken, onların refah içinde olması sinirime dokundu. Olayı anlık kurguladım, pişmanım" dedi.

Kılık değiştirip taş ve biber gazıyla kuyumcu soymaya çalışmıştı... İfadesi ortaya çıktı: "Sinirime dokundu"
Çiğdem Sevinç

Olay, 13 Mart’ta, Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Kazancılar Çarşısı’ndaki iş yerinde meydana geldi. Bankada çalışan 35 yaşındaki N.Ç., tanınmamak için gözlük ve başörtüsü takıp M.O.'ya ait kuyumcu dükkanına geldi. Çeşitli tutarda altın almak istediğini söyleyen N.Ç., kendisini bilgilendiren iş yeri sahibi M.O.’ya yanında getirdiği biber gazı ve taşla saldırdı. M.O. ile şüpheli arasındaki arbedeyi duyan komşu esnafın ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. N.Ç. gözaltına alınıp, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

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"SİNİRİME DOKUNDU"

Çalıştığı iş yerinde mobbinge uğradığını ve sıkıntıları olduğunu öne süren N.Ç. ifadesinde, "İstifaya zorlandım. Kripto para yatırımı yapmaya çalıştım ama mağduriyet yaşayıp, dolandırıldım. Borç yatağına girince psikolojim bozuldu. Çarşıda gezerken kuyumcuları gördüm. Ben bu kadar zorluk içinde olup, onların refah içinde olması sinirime dokundu. Olayı anlık kurgulayıp, rastgele bir kuyumcuya girdim. Amacım altınları çalmak olsaydı altınların hepsi önümdeydi. Etkisiz hale getirdikten sonra bunu yapardım ama yapmadım. İş yerine bir zarar vermedim. Yapmış olduğum eylemden dolayı çok pişmanım" dedi.

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O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Öte yandan, soygun girişimi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, N.Ç.’nin kendisine takıları göstermek isteyen iş yeri sahibine cebinden çıkardığı biber gazını sıktığı, ardından da başına taşla vurduğu görüldü. İş yeri sahibinin de karşılık verdiği ve taraflar arasında arbede yaşandığı da kameraya yansıdı. Diğer yandan, iş yeri sahibinin komşularından birine ‘Hırsız, polis çağır’ dediği de görüntülerde yer aldı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu soygun biber gazı taş
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