Kilimli, Beşsaray ve Ağılözü köylerinde meralar yeniden kullanıma açıldı

Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, hayvancılık için önem taşıyan kaba yem üretimini artırmak, meraları daha verimli hale getirmek ve ekosistemi korumak amacıyla yürüttüğü ıslah projelerine 2025 yılında da devam etti. Bu kapsamda Kilimli, Beşsaray ve Ağılözü köylerinde kapsamlı ıslah çalışmaları tamamlanarak meralar yeniden vatandaşların kullanımına açıldı.

Çalışmaları sahada inceleyen İl Müdürü Alper Koçaker, yürütülen ıslah çalışmalarının; Üretici maliyetlerini düşürdüğünü, yerel hayvancılığı güçlendirdiğini, ekonomik sürdürülebilirliği artırdığını, kırsalda yaşam standartlarını yükselttiğini belirtti.

Mera ıslah projelerinin 2026 yılında Çatalören, Ergan ve Ahmetli köylerinde devam edeceği bildirildi.

