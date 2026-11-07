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Kilis Emniyet Müdürlüğünde 78 personelin görev yeri değişti

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen il içi atamalar kapsamında 15 rütbeli personel ve 63 polis memurunun görev yeri değiştirildi.

Kilis Emniyet Müdürlüğünde 78 personelin görev yeri değişti

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilen il içi atamalar kapsamında 15 rütbeli personel ve 63 polis memurunun görev yeri değiştirildi. Ayrıca 14 rütbeli personel şube müdürlüğü görevlerine atandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güven ortamının sürdürülmesi, hizmet kalitesinin artırılması ve operasyonel kabiliyetin güçlendirilmesi amacıyla personel rotasyonu gerçekleştirdi.

Bu kapsamda yapılan il içi atamalarda 15 rütbeli personel ile 63 polis memurunun görev yeri değiştirildi. Atamaların suçun önlenmesine yönelik saha çalışmalarının güçlendirilmesi, personel motivasyonunun artırılması ve kesintisiz saha yönetiminin sağlanması amacıyla yapıldığı belirtildi.

Öte yandan idari ve sevk-idare ihtiyacı doğrultusunda, sahada ve yönetim kademelerinde görev yapan 14 rütbeli personel şube müdürlüğü görevlerine atandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yeni yapılanmanın şubelerin idari ve operasyonel gücünü sahaya yansıtmasının hedeflendiği belirtilerek, halkın huzuru ile can ve mal güvenliği için çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği ifade edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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