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Kilis-Hatay yolunda çift taraflı kaza: 8 yaralı

Kilis-Hatay karayolunun 40. kilometresinde, Gözkaya köyü yol ayrımında 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kilis-Hatay yolunda çift taraflı kaza: 8 yaralı

Merkez ilçeye bağlı Gülbaba köyü Sapkanlı Göleti mevkiine yakın noktada gerçekleşen kazada, H.D. (40) yönetimindeki 31 NCT 17 plakalı Fiat Linea ile M.K. (70) idaresindeki 27 APH 418 plakalı araç çarpıştı.

Kaza sonucu her iki araçta bulunan toplam 8 kişi yaralandı. 31 NCT 17 plakalı araçta sürücü H.D. ile birlikte yolcular F.D. (48), E.K. (43), L.K. (27), H.K. (7), H.N.K. (5) ve E.N.K. (7); diğer araç sürücüsü M.K. ise yaralandı.

Çarpışmanın şiddetiyle 31 NCT 17 plakalı aracın bir tekeri yerinden çıkarak yola savruldu. İhbar üzerine olay yerine jandarma, trafik polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
kaza
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