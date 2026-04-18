Kilis merkezli altın kaçakçılığı operasyonu: 4 tutuklama

Kilis ve Gaziantep’te 8 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 kilo 729 gram kaçak altın ele geçirildi, 6 şüpheliden 4’ü tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince altın kaçakçılığına yönelik çalışma yürütüldü. Kilis ve Gaziantep illerinde belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 2 kilo 729 gram gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen altın ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2’si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4’ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İş arkadaşını bıçaklayarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildiİş arkadaşını bıçaklayarak öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Sır ölüm! Milli sporcu Feyza Keskin inşaat alanında ölü bulunduSır ölüm! Milli sporcu Feyza Keskin inşaat alanında ölü bulundu

En Çok Okunan Haberler
Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Kahramanmaraş’taki okul katliamının şifresi çözülüyor

Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Tuncay Sonel soruşturma başlayınca bakın ne yapmış

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Kadıköy'de protesto sesleri! Taraftarlar Ederson’u ıslıkladı

Yayın akışından çıkartılmıştı! Yeraltı için karar verildi

Yayın akışından çıkartılmıştı! Yeraltı için karar verildi

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

Dev satın almayı duyurdular: A101’in sahibi Carrefoursa’yı devralıyor

A101'e elektrikli moped geliyor!

A101'e elektrikli moped geliyor!

En Çok Aranan Haberler

