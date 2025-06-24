Kilis’te 3 tekerlekli motosiklet devrildi: Sürücü ağır yaralandı

Edinilen bilgilere göre, Vatan Caddesi üzerinde, Albay İbrahim Caddesi istikametinden gelen 79 ABZ 829 plakalı 3 tekerlekli motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırma çarpıp devrildi. Kazada motosiklet sürücüsü 67 yaşındaki Hatice Aslan ağır yaralanırken, araçta bulunan 76 yaşındaki Emine Özdemir ise hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hatice Aslan, ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
(İHA)
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