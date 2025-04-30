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Kilis'te acı olay: Uzman çavuş 5 aylık hamile eşini yanlışlıkla öldürdü!

Kilis'te 6 ay önce evlenen 23 yaşındaki Uzman Çavuş Mehmet Dağcı'nın 20 yaşındaki eşi Afra Dağcı 5 aylık hamileydi. Diyarbakır'da görevli olan uzman çavuş yanlışlıkla hamile eşi Afra Dağcı'nın ölümüne neden oldu.

Kilis'te acı olay: Uzman çavuş 5 aylık hamile eşini yanlışlıkla öldürdü!

Kilis’in Musabeyli ilçesinde 23 yaşındaki Uzman Çavuş Mehmet Dağcı, otomobiliyle geri manevra yaparken çarptığı 5 aylık hamile eşi 20 yaşındaki Afra Dağcı'nın ölümüne neden oldu.

6 AY ÖNCE EVLENMİŞLERDİ

AFRRR

Yürek burkan kaza, akşam saatlerinde Musabeyli ilçesine bağlı Hasanceli köyünde meydana geldi. Diyarbakır'da görevli Uzman Çavuş Mehmet Dağcı, 06 CUU 504 plakalı otomobiliyle geri manevra yaparken, 6 ay önce evlendiği hamile eşi Afra Dağcı'ya çarptı.

OTOPSİ YAPILACAK

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Çevredekilerin ihbarıyla köye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Afra Dağcı'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.

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Dağcı'nın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Kilis Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

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Mehmet Dağcı’nın jandarma tarafından gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Kilis hamile kaza öldü
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