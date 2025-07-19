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Kilis'te doğalgaz borusu patladı

KİLİS'te altyapı ve yol yapım çalışmaları sırasında doğalgaz borusunda patlama meydana geldi.

Kilis'te doğalgaz borusu patladı

Olay, saat 11:00 sıralarında Helvacıoğlu Mahallesi'ned meydana geldi. Altyapı ve yol yapım çalışmaları sırasında iş makinesinin temas etmesi sonucu doğalgaz borusunu patladı. Doğalgaz borusunun patlaması sonrasında alevlerin yükselmesi üzerine olay yerine doğalgaz şirketi, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, ekipler gaz kaçağı kontrolleri gerçekleştirdi.

Patlamayla mahallede büyük bir panik yaşanırken Mahalle Muhtarı Yaşar Kurt, büyük bir gürültü duyulduğunu ve mahallenin büyük bir tehlike atlattığını söyledi

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Kilis
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