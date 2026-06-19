Kilis'te ev yangını

Yangın, akşam saatlerinde Mehmet Şanlı Mahallesi'nde H.Ö'ye ait evde çıktı. Evden yükselen dumanları fark edenlerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, AFAD, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında dumandan etkilenen M.M.K, M.Ö, S.G ve N.Ö., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İNCELEME BAŞLATILDI

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürülen yangın, evi kullanılmaz hale getirdi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır