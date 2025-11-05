HABER

Kilis'te halk otobüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kilis'te bir yolcu otobüs durağında yolcu indirdikten sonra yeniden hareket ettiği sırada kavşak içerisinden yürüyerek geçen yaya Fatma Kartalkanatlı'ya çarptı. Kazada ağır yaralanan yaya hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 7 Aralık Mahallesi Adnan Menderes Meydanı'nda meydana gelen kazada S.Ç. idaresindeki 79 M 0003 plakalı halk otobüsü, Murtaza Caddesi yönünden gelerek otobüs durağında yolcu indirdikten sonra yeniden hareket ettiği sırada kavşak içerisinden yürüyerek geçen yaya Fatma Kartalkanatlı'ya çarptı.

YAYA HAYATINI KAYBETTİ, SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Aracın altında kalan kadın için olay yerine sağlık, polis, itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kartalkanatlı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Kadının cenazesi, cenaze nakil aracıyla otopsi yapılmak üzere Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazanın ardından sürücü S.Ç. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

05 Kasım 2025
05 Kasım 2025

Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: İHA
