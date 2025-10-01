HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Kilis'te üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek yürüyüşü

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri, kampüs içerisinde yürüyüş düzenleyerek Gazze'de yaşanan saldırıları kınadı, Filistin halkına destek verdi.

Kilis'te üniversite öğrencilerinden Filistin'e destek yürüyüşü

Kilis 7 Aralık Üniversitesi öğrencileri, kampüs içerisinde yürüyüş düzenleyerek Gazze'de yaşanan saldırıları kınadı. Filistin halkının yanında olduklarını belirten öğrenciler, aynı zamanda uluslararası alanda zulme karşı direnişin sembolü haline gelen Küresel SUMUD Filosu'na destek verdiklerini söyledi.
Üniversite içerisinde sloganlar eşliğinde yürüyen öğrenciler, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının insanlık tarihine kara bir leke olarak geçtiğini dile getirdi. Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan gençler, tekbirler getirerek "Katil İsrail hesap verecek, "Filistin özgür olacak", "Rotamız Gazze, yükümüz özgürlük" ve "Tek çare İslam birliği" sloganları attı.

Öğrenciler adına açıklama yapan KİYÜ öğrencisi Abdulgaffur Bilir, Filistin topraklarının yıllardır işgal, zulüm ve zorla yerinden etmelerin gölgesinde olduğunu ifade ederek, "Gazze'de büyük bir soykırım yaşanmaktadır. Siyonist işgalciler; çocuk, kadın, yaşlı demeden saldırmaktadır. Ama bizler buradan sesleniyoruz; yanınızdayız, dualarımızla ve meydanlardaki haykırışlarımızla sizinleyiz. Bugün zulme karşı tek ses, tek yürek olma günüdür" diye konuştu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Konyaaltı'nda coğrafi işaretli ürünler tanıtıldıKonyaaltı'nda coğrafi işaretli ürünler tanıtıldı
Van'da okul servisiyle tır çarpıştı: 15 yaralıVan'da okul servisiyle tır çarpıştı: 15 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Kilis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.