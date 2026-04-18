Kilis’te 2 kilo 729 gram kaçak altın ele geçirildi; 4 tutuklama

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri altın kaçakçılarına yönelik çalışma başlattı. Kilis ve Gaziantep'te belirlenen 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 2 kilo 729 gram gümrük kaçağı altın ele geçirildi. Altınlara el koyan ekipler, olayla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. (DHA)



