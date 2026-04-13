HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kilis’te toprak kayması: Ahır çöktü, 40 hayvan telef oldu

Kilis’te heyelan nedeniyle duvarı çöken ahırdaki 40 küçükbaş hayvan telef oldu.Merkeze bağlı Mağaracık köyünde etkili olan yağışların ardından yaşanan heyelan nedeniyle bir ahır zarar gördü.

Kilis'te heyelan nedeniyle duvarı çöken ahırdaki 40 küçükbaş hayvan telef oldu.

Merkeze bağlı Mağaracık köyünde etkili olan yağışların ardından yaşanan heyelan nedeniyle bir ahır zarar gördü. Duvarı yıkılan ahırdaki 138 küçükbaş hayvandan 40’ı göçük altında kalarak telef oldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ahır sahibi Hanifi Arslan, olayın gece saatlerinde meydana geldiğini belirterek, "Gece bir ses duyduk. Dışarı çıktığımızda ahırın duvarının çöktüğünü gördük. Hemen jandarmaya haber verdik. 40 hayvanım telef oldu. Yetkililerden zararımızın karşılanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şeker çuvallarından 3 kilo uyuşturucu çıktıŞeker çuvallarından 3 kilo uyuşturucu çıktı
Meteorolojiden zirai don uyarısıMeteorolojiden zirai don uyarısı

Anahtar Kelimeler:
Kilis
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD 17.00'yi işaret etti! İran 'Şu anki benzin fiyatlarının tadını çıkarın' dedi

ABD 17.00'yi işaret etti! İran 'Şu anki benzin fiyatlarının tadını çıkarın' dedi

ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

72 kilo vermişti! O yorumlar sonrasında patladı

72 kilo vermişti! O yorumlar sonrasında patladı

ÖTV’siz otomobilde 5 yıl ve 10 yıl detayları netleşti! Cezasız satabilecekler

ÖTV’siz otomobilde 5 yıl ve 10 yıl detayları netleşti! Cezasız satabilecekler

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.