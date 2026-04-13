Kilis’te toprak kayması: Ahır çöktü, 40 hayvan telef oldu

Kilis’te heyelan nedeniyle duvarı çöken ahırdaki 40 küçükbaş hayvan telef oldu.

Merkeze bağlı Mağaracık köyünde etkili olan yağışların ardından yaşanan heyelan nedeniyle bir ahır zarar gördü. Duvarı yıkılan ahırdaki 138 küçükbaş hayvandan 40’ı göçük altında kalarak telef oldu. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Ahır sahibi Hanifi Arslan, olayın gece saatlerinde meydana geldiğini belirterek, "Gece bir ses duyduk. Dışarı çıktığımızda ahırın duvarının çöktüğünü gördük. Hemen jandarmaya haber verdik. 40 hayvanım telef oldu. Yetkililerden zararımızın karşılanmasını bekliyoruz" diye konuştu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır