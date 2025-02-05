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  4. Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı! Saklandığı yeri kimse bulamadı... Günlerce bakın nasıl beslenmiş

Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı! Saklandığı yeri kimse bulamadı... Günlerce bakın nasıl beslenmiş

05.02.2025 06:34
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Akılalmaz kaçış hikayesi Adana'da yaşandı. Bir kişi AVM'deki kuyumcudan 3 kilo altın ve 100 bin TL çaldı. Kaçmaya çalışan hırsız 3 gün boyu havalandırma boşluğunda saklandı. Hırsızı yakalamak için AFAD bile devreye girdi. Çöpteki yemeklerle beslendiği tespit edilen şüpheli 3 günün sonunda dışarı çıkmaya çalışınca yakalandı. Altınlar ve paralar bulunamazken kuyumcu şikayetini geri çekti.

Kilolarca altın çaldığı AVM'de 3 gün boyunca saklandı! Saklandığı yeri kimse bulamadı... Günlerce bakın nasıl beslenmiş

Adana'da 3 gün önce gizlice girdiği alışveriş merkezindeki kuyumcudan 3 kilogram altın ile 100 bin TL çaldığı ileri sürülen ve 3 gündür havalandırma boşluğunda saklanan şüpheli, kaçmaya çalışırken yakalandı. Şüpheli çaldığı öne sürülen altın ve paralar olmadan yakalanırken, kuyumcu firmanın ise şikayetini geri çektiği öğrenildi.

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OLAY PAZAR GÜNÜ GERÇEKLEŞTİ

Pazar günü saat 23.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Sinanpaşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezindeki kuyumcuya havalandırma boşluğundan girdiği öne sürülen bir kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AFAD BİLE DEVREYE GİRDİ

Alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda gizlenen şüphelinin, kuyumcudan 3 kilogram altın ve 100 bin TL çaldığı iddia edildi. Alışveriş merkezinde polis, AFAD ve özel güvenliklerin arama çalışmasında şüpheli bulunamadı.

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ÇÖPLERDEKİ YEMEKLE BESLENMİŞ

Alışveriş merkezinin havalandırma boşluğunda gizlenen şüpheli, buraya konumlandırılan güvenlik kamerasına yakalandı ancak hızlı bir şekilde konumunu değiştirdi. Şüphelinin çöplerdeki yemekleri yediği belirlendi.

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ŞİKAYETLERİNİ GERİ ÇEKTİLER

Altın ve paranın çalındığını öne süren kuyumcu firmasının bugün şikayetini geri çektiği öğrenildi. Öte yandan alışveriş merkezinde kameraları dikkatli izleyen polis ve güvenlik görevlileri şüphelinin havalandırma boşluğundan binanın dışına çıktığını fark etti. Yaya olarak kaçmayı deneyen şüpheli, polis ve güvenliklerin takibi sonucu Karataş Bulvarı'nda yakalandı. Bölgede inceleme yapan polis, şüphelinin çaldığı öne sürülen altın ve paraya rastlamadı.

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‘DONE’ YAZILI TİŞÖRT İLE YAKALANDI

Hastaneye götürülen ve tedavisi tamamlandıktan sonra emniyete götürülen, susuz ve gıdasız kaldığı belirlenen şüphelinin, üzerinde 'bitti, tamamlandı' anlamına gelen İngilizce ‘done’ yazan tişört giydiği görüldü. Şüphelinin emniyetteki sorgusu devam ediyor. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hırsız Adana Altın
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