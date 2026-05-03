Kilometrelerce ters yönde ilerledi, kaza kıl payı atlatıldı

Edinilen bilgiye göre, Döşemealtı ilçesi Bademağacı Mahallesi Çubukbeli mevkiinde şiddetli yağış ve dolunun etkili olduğu bölgede plakası öğrenilemeyen Fiat Tofaş otomobil kilometrelerce ters yönde ilerledi.

TERS YÖNDE TEHLİKELİ YOLCULUK

Adeta ölüme davetiye çıkartan sürücünün trafik kurallarını hiçe sayan davranışı nedeniyle normal güzergahında ilerleyen diğer sürücüler zor anlar yaşadı. Araç kamerasına da yansıyan görüntülerde bir araç sürücüsü, ters yönden gelen Tofaş ile kafa kafaya çarpışmaktan kıl payı kurtuldu.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır