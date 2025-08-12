HABER

Kilometrelerce uzaktan görünüyor! Edirne'de alevler devasa boyutlara ulaştı... Birçok ev yandı, diğerlerine de sıçramak üzere

Yangın kabusu dün akşam saatlerinde bir kez daha kendini hatırlattı. Önce Çanakkale ardından Edirne'den korkutan haberler geldi. Vatandaşlar hemen tahliye edildi. Edirne'de birçok ev ve ahır alevlere teslim oldu. Diğer yazlıklara sıçraması ise an meselesi. Diğer illerden de destek gelen yangının kilometrelerce uzaktan bile görünüyor.

Ufuk Dağ

Edirne'de çıkan orman yangınına saatlerdir aralıksız müdahale edilmesine rağmen ürkütücü boyuta ulaşan alevlerin evlere sıçramasına ramak kaldı.

BÜYÜYEREK DEVAM EDİYOR

Edirne'nin Enez ilçesine bağlı Büyükevren köyünde çıkan orman yangını saatlerdir devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle korkutucu boyuta ulaşan alevlerin yazlık evlere sıçramasına ramak kaldı. Ekipler, alevleri söndürmek için zamanla yarışıyor.
Yangın, etkisini artırarak devam ediyor. Tahliye edilen vatandaşlar büyük korku yaşadıklarını belirtti.

Edirne'de alevlerin devasa boyuta ulaştığı orman yangınında, yüzlerce vatandaş tahliye edildi.

BİRÇOK EV ALEVLERE TESLİM OLDU

Devasa boyuta ulaşan yangın, çok sayıda yerleşim yerini tehdit ediyor. Ormanlık alana yakın yerleşim yerlerinin birçoğu alevlere teslim oldu.

ÇEVRE İLLERDEN DE DESTEK GELDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre illerden de gelen ekiplerin desteğiyle alevlere müdahale ediliyor.

KİLOMETRELERCE UZAKTAN GÖRÜNÜYOR

Rüzgarın şiddetini artırdığı bölgede yangının hızı da artarak devam ediyor. Gecenin karanlığını aydınlatan alevlerin ürkütücü görüntüsü, kilometrelerce uzaktan dahi görülebiliyor.

TAHLİYE EDİLEN YERLER

Gülçavuş köyü ve sahilinde yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edilirken, sahilde bazı yazlıkların, köyde ise ev ve ahırların yandığı bildirildi. Yangını kontrol altına almak için Orman İşletme Müdürlüğü, AFAD, İl Özel İdaresi, Keşan, İpsala ve Enez ile çevre il ve ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri alevlere müdahalesini sürdürüyor.

EKİPLER TEYAKKUZDA

Enez Belediye Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “İlçemiz Büyükevren köyü sahilinden başlayıp Gülçavuş köyümüz bölgesindeki ormanlık alana ilerleyen yangına Orman İşletme ekipleri, Enez Belediyesi ekiplerimiz ve tüm komşu belediyelerimizin desteği ile havadan ve karadan tüm imkanlarımızla müdahalemiz devam etmektedir. Şu an itibari ile Gülçavuş köyümüzün sahil bölgesi boşaltılıyor. Tüm vatandaşlarımızın yetkililerin uyarılarını dinlemeleri önem arz etmektedir” denildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Vali Yardımcısı ve İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, Enez Belediye Başkanı Özkan Günenç de itfaiye ekiplerinin çalışmalarını inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

