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Kim bu '100 numaralı' siyasetçi? Savcı Sayan, AK Partili ismi hedef aldı, ortalık karıştı: "Doymuyorsun!"

AK Partili eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan son yaptığı paylaşımla bir anda gündem oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yakınlığını kullanarak iş yapan bir siyasetçi ve iş insanı olduğundan bahseden Sayan, bu kişinin AK Parti'yi 'babasının malı gibi görüp' yönetmeye kalktığını iddia etti. İsim vermeyen Sayan, açıklamasında "Cumhurbaşkanımızın yanında el pençe dururken, arkasından özel toplantılarda atıp tutuyorsunuz. Devletin arazilerine doymuyorsun. Tüm ballı rantlar sende" ifadelerini kullandı.

Kim bu '100 numaralı' siyasetçi? Savcı Sayan, AK Partili ismi hedef aldı, ortalık karıştı: "Doymuyorsun!"
Devrim Karadağ

Savcı Sayan'ın AK Partili bir isme dönük paylaşımları bir anda gündem yarattı.Eski Ağrı Belediye Başkanı AK Partili Savcı Sayan, X hesabından yaptığı son paylaşımda isim vermeden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakınlığını kullanarak işlerini halleden bir siyasetçi ve iş insanından bahsetti.

"AK PARTİ'Yİ BABANIN MALI GİBİ YÖNETMEYE KALKIYORSUN"

Sayan, söz konusu kişinin terör örgütleri PKK ve FETÖ’yü idare ettiğini, CHP’yi dizayn etmeye çalıştığını ve AK Parti’yi “babasının malı gibi” yönetmeye kalkıştığını iddia etti.

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'DEVLET ARAZİLERİNE DOYMADI'

Ayrıca, bu kişinin 'Cumhurbaşkanı Erdoğan'a düşman' iş insanları ve siyasetçilerle iş tuttuğunu, medya ve büyük şirketlerin el değiştirmelerinde etkin rol oynadığını, devletin arazilerine 'doymadığını' ve yurt içi - yurt dışı tüm “ballı işlerde” yer aldığını öne sürdü.

'ERDOĞAN'IN ARKASINDAN KONUŞUYOR'

“Beş kuruş vermeden büyük şirketlere %50 ortak oluyorsun” diyen Sayan, bu kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında saygılı görünürken, özel toplantılarda aleyhinde konuştuğunu iddia etti.

'100 NUMARALI SİYASETÇİ'

Sayan, isim vermeden yaptığı açıklamayı şu sözlerle bitirdi:

“Sen nasıl bir karaktersin? Nasıl bu kadar başarabiliyorsun? Bence senin karakterin okullarda tez olarak okutulmalıdır. Lakabın 100 numaralı siyasetçi ve iş adamı olmalıdır. Bu memleket senin gibilerden çok çekti. Bu gidişle çekmeye de devam edecek. Allah seni bildiği gibi yapsın”

HEDEF ALDIĞI İSİM MERAK KONUSU OLDU

Sayan'ın paylaşımı sosyal medyada tartışma yaratırken, hedef aldığı kişinin kim olduğu merak konusu oldu.

Savıc Sayan'ın paylaşımı şöyle;

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Anahtar Kelimeler:
Savcı Sayan Ağrı ak parti
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