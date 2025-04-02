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  4. Kimlik kontrolü kanlı bitti! Bağcılar'da silahlı saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu!

Kimlik kontrolü kanlı bitti! Bağcılar'da silahlı saldırıya uğrayan bekçi şehit oldu!

02.04.2025 15:28
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02.04.2025 15:28
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Bağcılar'da kimlik kontrolü için 4 kişiye ikazda bulunan bekçilere silahla ateş açıldı. Saldırıda bekçi Uğur Gölçek ağır yaralandı. Gölçek kaldırıldığı hastanede şehit oldu.

Saat 00.10 sıralarında Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta meydana gelen olaya ilişkin edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kimlik kontrolü için 4 kişiye uyarıda bulunan bekçilere silahla ateş açarak karşılık verildi.

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Saldırıda bekçi Uğur Gölçek, ağır yaralandı. Gölçek, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaralı bekçiyi hastanede ziyaret etti. Gölçek hastanede bugün şehit oldu.

ŞÜPHELİLERİN KAÇIŞI KAMERADA

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Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Çevredek güvenlik kameraları incelendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde 3 şüphelinin sokakta beklediği ve polis ekiplerini gördükleri anda kaçtığı anlar yer alıyor. Öte yandan yaralı bekçinin ambulansla hastaneye kaldırdığı anlar da güvenlik kamerasınca kaydedildi.

4 ŞÜPHELİ DE YAKALANDI

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Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheliler B.Ç.(19), R.Y.(24), A.Ö.(27) ve K.Ö.(31) Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alındı.

(DHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Bağcılar
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