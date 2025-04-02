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Kimlik kontrolü sırasında bekçilere saldırı! Silahla ateş açmışlar...

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
02.04.2025 09:56
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Bağcılar'da kimlik kontrolü için 3 kişiye ikazda bulunan bekçilere silahla ateş açıldı. Saldırıda bekçi Uğur Gölçek ağır yaralandı.

Kimlik kontrolü sırasında bekçilere saldırı! Silahla ateş açmışlar...

Olay, saat 00.10 sıralarında Yüzyıl Mahallesi 2177 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde kimlik kontrolü için 3 kişiye uyarıda bulunan bekçilere silahla ateş açarak karşılık verildi. Açılan ateşte bekçi Uğur Gölçek, ağır yaralandı.

ISTANBUL--BAGCILARDA-KIMLIK-KONTROLU-YA_639193_189349

VALİ VE EMNİYET MÜDÜRÜ ZİYARET ETTİ

Gölçek, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. İstanbul Valisi Davut Gül ve İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, yaralı bekçiyi hastanede ziyaret etti. Saldırganları yakalamak için çalışma başlatıldı.

ISTANBUL--BAGCILARDA-KIMLIK-KONTROLU-YA_639197_189349

(DHA)

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bekçi saldırgan
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