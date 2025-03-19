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'Kimseye bir faydası yok' Fatih Erbakan'dan 'İmamoğlu' açıklaması! 'Çağırdığınızda gelecek bir belediye başkanının...'

19.03.2025 16:36
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Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin, “Türkiye’nin ayarlarıyla oynamanın, devletin temeli olan adaleti sarsmanın, ekonominin ihtiyacı olan güven ve istikrar arayışına darbe vurmanın kimseye bir faydası yoktur” dedi. Erbakan "İstanbul Adliyesi’ne çağırdığınızda gelecek bir belediye başkanının, kaçak ya da kaçacak muamelesi yapılarak sabaha karşı evinden gözaltına alınması adeta hukukun kapısını kırmaktır" ifadelerini kullandı.

'Kimseye bir faydası yok' Fatih Erbakan'dan 'İmamoğlu' açıklaması! 'Çağırdığınızda gelecek bir belediye başkanının...'

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

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"TEZAT OLUŞTURAN BİR DURUM"

Erbakan, açıklamasında, "İstanbul Adliyesi’ne çağırdığınızda gelecek bir belediye başkanının, kaçak ya da kaçacak muamelesi yapılarak sabaha karşı evinden gözaltına alınması adeta hukukun kapısını kırmaktır. Geçmişte yaşadığınız hukuksuzlukları, daha da üst perdeden başkalarına da yaşatmak hak değildir, haklı bir tutum da değildir. Siyaseti de adaleti de ezip geçen bu tutum, hukuk devletini tasfiye edip savcılar ve yargıçlar devletine geçişin özetidir. Terör örgütü elebaşıyla diyalog kurulan bir dönemde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı’nı aynı terör örgütü ile ilişkilendirmek de ayrıca tezat oluşturan bir durumdur" dedi.

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"KİMSEYE BİR FAYDASI YOKTUR"

Erbakan "Yeniden Refah Partisi olarak, her zaman olduğu gibi bugün de hukuktan ve adaletten yana tavır alıyoruz. Demokratik yollardan tecelli eden millet iradesine sahip çıkıyoruz. Aksi ispat edilinceye kadar masumiyetin esas olduğu temel hukuk karinesini hatırlatıyoruz. Türkiye’nin ayarlarıyla oynamanın, Devlet’in temeli olan adaleti sarsmanın, ekonominin ihtiyacı olan güven ve istikrar arayışına darbe vurmanın kimseye bir faydası yoktur" ifadelerini kullandı. (DHA) Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu Fatih Erbakan
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