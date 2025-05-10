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Kına gecesi bitiminde egzoz sesi çıkaran gelin arabasını uyardı, damadın saldırısına uğradı

Antalya'da kına gecesi çıkışı düğün salonu önünde aracın egzozuyla ses yapan gelin arabasını düğün salonu çalışanı uyarınca ortalık bir anda karıştı. Araçtan inen damat ve kınaya gelen yaklaşık 15 kişilik bir grup çalışanı ve kavgayı ayırmaya çalışan bir kişiyi darp etti. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, yaralanıp darp raporu alan çalışan şahıslardan şikayetçi oldu.

Kına gecesi bitiminde egzoz sesi çıkaran gelin arabasını uyardı, damadın saldırısına uğradı

Olay, dün saat 23.15 sıralarında Kepez ilçesi Yenidoğan Mahallesi'ndeki Antalya Şoförler Odası Düğün Salonu önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kına merasimi bitimi içerisinde damadın ve gelinin içinde olduğu bir araç düğün salonundan ayrılacağı sırada abartılı egzoz sesi çıkarttı. Bunun üzerine salon çalışanı Psikolog Onur Can Matur (24) araç sürücüsünü uyarmak için yanına koşarak gitti. Bu esnada Matur bir anda araçtan çıkan ve henüz ismi öğrenilemeyen damat ile salon önündeki yaklaşık 15 kişilik bir grubun saldırısına uğradı. Kavgayı ayırmak için o an orada bulunan Şükrü Ağırman da tarafların saldırısına maruz kaldı.

Olay sonrası yaralanan Matur ve Ağırman hastanede darp raporu alıp saldıranlardan şikayetçi oldu.

Öte yandan darp anları ise güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde aracın abartılı egzoz sesi çıkarması ve uyarmaya gelen gence bir anda saldırılması yer aldı.

"DAMAT SÖZÜMÜN BİTMESİNİ BEKLEMEDEN DİREK YUMRUK ATMAYA BAŞLADI"

Olayı anlatan Onur Can Matur, "Araçla ses çıkartıyorlardı. Etrafta çocuklar ve insanların olduğunu söyleyip gitmelerini istedim. Damat sözümün bitmesini beklemeden direk yumruk atmaya başladı. O sırada diğer arkadaşları da bana saldırmaya başladı. Yaklaşık 15 kişi üzerime geldi. Damadın babası beni tutup kaçmamı engelledi. Salonun diğer çalışanları ve aile üyeleri beni kurtarmaya çalıştı. Bir çok yerimde darp izleri var. Emniyete gidip şikayetçi olduk" dedi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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