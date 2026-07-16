Kınalıada sahilinde üzücü manzara: Sahile ölü yunus balığı vurdu

Olay, İstanbul’un gözde sayfiye yerlerinden Kınalıada'nın Alsancak Caddesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre deniz kenarında vakit geçiren vatandaşlar, kıyıya doğru sürüklenen büyük bir canlı fark etti. Dalgaların taşlık plaja kadar getirdiği canlının, rengi beyazlamış ölü bir yunus balığı olduğu anlaşıldı.

KINALIADA'DA ÖLÜ YUNUS SAHİLE VURDU

Özellikle sahilde denize giren çocukların ve tatilcilerin meraklı bakışları arasında kıyıya vuran yunusun yan kısmında bulunan belirgin yara izi dikkat çekti. Yunusun cansız bedeni dalgaların etkisiyle kıyıda savrulurken, yürek burkan bu manzara karşısında durum, çevredeki vatandaşlar tarafından vakit kaybetmeden belediye ve ilgili kurumlarına ihbar edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır