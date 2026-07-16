HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kınalıada sahilinde üzücü manzara: Sahile ölü yunus balığı vurdu

İstanbul Kınalıada'da sahil şeridine cansız bir yunus balığı vurdu. Dalgalarla birlikte tatilcilerin ve çocukların hemen yanı başına kadar sürüklenen yunus, görenleri hem şaşırttı hem de derinden üzdü.

Kınalıada sahilinde üzücü manzara: Sahile ölü yunus balığı vurdu

Olay, İstanbul’un gözde sayfiye yerlerinden Kınalıada'nın Alsancak Caddesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre deniz kenarında vakit geçiren vatandaşlar, kıyıya doğru sürüklenen büyük bir canlı fark etti. Dalgaların taşlık plaja kadar getirdiği canlının, rengi beyazlamış ölü bir yunus balığı olduğu anlaşıldı.

Kınalıada sahilinde üzücü manzara: Sahile ölü yunus balığı vurdu 1

KINALIADA'DA ÖLÜ YUNUS SAHİLE VURDU

Özellikle sahilde denize giren çocukların ve tatilcilerin meraklı bakışları arasında kıyıya vuran yunusun yan kısmında bulunan belirgin yara izi dikkat çekti. Yunusun cansız bedeni dalgaların etkisiyle kıyıda savrulurken, yürek burkan bu manzara karşısında durum, çevredeki vatandaşlar tarafından vakit kaybetmeden belediye ve ilgili kurumlarına ihbar edildi.

Kınalıada sahilinde üzücü manzara: Sahile ölü yunus balığı vurdu 2

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Babasının cesedini parçalayıp tuvalete gömen şahıs tutuklandıBabasının cesedini parçalayıp tuvalete gömen şahıs tutuklandı
İsrail istihbaratı Netanyahu'nun eşine ömür boyu koruma sağlayacakİsrail istihbaratı Netanyahu'nun eşine ömür boyu koruma sağlayacak

Anahtar Kelimeler:
Kınalıada İstanbul Yunus
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ünlülere yeni operasyon! Çok sayıda isim gözaltına alındı

Ünlülere yeni operasyon! Çok sayıda isim gözaltına alındı

Avrupa kabusu yaşıyor! Su kullanımına kısıtlama getirildi

Avrupa kabusu yaşıyor! Su kullanımına kısıtlama getirildi

90+2'de gelen büyük yıkım! Arjantin, İngiltere'yi devirdi

90+2'de gelen büyük yıkım! Arjantin, İngiltere'yi devirdi

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi! ''Sağ çıkmam mucize''

Ünlü oyuncu trafik kazası geçirdi! ''Sağ çıkmam mucize''

Bol olunca fiyatlar düştü: 5 TL'ye satılıyor

Bol olunca fiyatlar düştü: 5 TL'ye satılıyor

AYM'den noter kararı: Düzenleme iptal edildi

AYM'den noter kararı: Düzenleme iptal edildi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.