Kira tartışması kanlı bitti! AVM genel müdürü göğsünden bıçaklandı...

Yozgat'taki bir alışveriş merkezinin (AVM) genel müdürü Hakan Karakoç, 3 ay önce binadan dükkan kiralayan Bülent Kızılırmak ile aralarında çıkan tartışmada göğsünden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, cuma akşamı Medrese Mahallesi'ndeki alışveriş merkezinin önünde meydana geldi. Bir AVM'nin genel müdürü Hakan Karakoç ile 3 ay önce binadan dükkan tutan Bülent Kızılırmak arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kızılırmak, Karakoç'u göğsünden bıçakladı.

HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan Karakoç, kaldırıldığı Yozgat Şehir Hastanesi’nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Bülent Kızılırmak, polis ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Olay anı ise cep telefonu görüntülerine yansıdı.

TUTUKLANDI

Evli ve 3 çocuk babası Hakan Karakoç'un cenazesi, dün öğlende Sarıtopraklık Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Bülent Kızılırmak ise emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

