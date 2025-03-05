HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Kirası bedeli yükseltilince adliye önüne çadır kurdu! "Cevabın çadırıma getirilmesini talep ettim"

Kirası bedeli yükseltilince adliye önüne çadır kurdu! "Cevabın çadırıma getirilmesini talep ettim"

05.03.2025 23:46
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da bir kişi, kira bedelinin yüksek oranda artırılmasını protesto etmek amacıyla adliye karşısına çadır kurdu.

Kirası bedeli yükseltilince adliye önüne çadır kurdu! "Cevabın çadırıma getirilmesini talep ettim"

Burdur Merkez Burç Mahallesi Toscalı Sokak'ta 2018 yılından bu yana kiracı olarak yaşayan Orhan Yıldırım (63), kira bedelinin yüksek oranda artırılmasını protesto etmek amacıyla adliye karşısına çadır kurdu. Geçtiğimiz yıl kira bedelinin yüzde 25'lik yasal sınırın üzerine çıkarılarak 5 bin lira olarak belirlendiğini ifade eden Yıldırım, kendisinin yalnızca yüzde 100 artışla 2 bin 400 lira ödeyebileceğini beyan ettiğini, ev sahibinin kızı tarafından dava açıldığını belirtti.

AW406062_03

Mahkeme sürecinde bilirkişinin inceleme yaptığını ancak evdeki eksiklikleri göz önünde bulundurmadığını öne süren Yıldırım, "Bilirkişi, sadece konum nedeniyle kira bedelini 16 bin lira olarak belirledi. Ancak mahkeme son celsede bu rakamı 8 bin 156 lira olarak açıkladı. İtirazım sonrası 8 bin liraya düşürüldü. Bilirkişinin görüş bildirmesi normaldir, fakat mahkemenin hukuk çerçevesinde karar vermesi gerekirdi" diye konuştu.

Adliyeye itiraz dilekçesi sunduğunu belirten Yıldırım, "Cevabın çadırıma getirilmesini talep ettim. Sonuç alamazsam yasal süreç kapsamında istinafa taşıyacağım" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Araştırma sonucu korkuttu: Yarardan çok zarar verebilir!Araştırma sonucu korkuttu: Yarardan çok zarar verebilir!
Macron, Avrupa'nın tüm ordu komutanlarını Paris'te topluyor: "Rusya bir tehdit haline geldi" Macron, Avrupa'nın tüm ordu komutanlarını Paris'te topluyor: "Rusya bir tehdit haline geldi"
Anahtar Kelimeler:
Kira Adliye
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump kavgaya devam ediyor, telefon görüşmesini paylaştı

Trump kavgaya devam ediyor, telefon görüşmesini paylaştı

Teröristbaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere yeni mesaj! "Barışı sahiplenin ve anlatın"

Teröristbaşı Öcalan'dan DEM'li vekillere yeni mesaj! "Barışı sahiplenin ve anlatın"

Yunus Akgün, Florya'ya veda etti!

Yunus Akgün, Florya'ya veda etti!

Ali Koç onay verdi! O transferi bitiriyor...

Ali Koç onay verdi! O transferi bitiriyor...

ABD ve Çin'den dünyayı tedirgin eden açıklamalar! "Savaşa hazırız"

ABD ve Çin'den dünyayı tedirgin eden açıklamalar! "Savaşa hazırız"

Şaban Sevinç ve Mete Yarar canlı yayında tartıştı! Tansiyon yükseldi: 'Nereye vuruyorsun kardeşim?'

Şaban Sevinç ve Mete Yarar canlı yayında tartıştı! Tansiyon yükseldi: 'Nereye vuruyorsun kardeşim?'

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.