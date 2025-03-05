Kirası bedeli yükseltilince adliye önüne çadır kurdu! "Cevabın çadırıma getirilmesini talep ettim"

Burdur Merkez Burç Mahallesi Toscalı Sokak'ta 2018 yılından bu yana kiracı olarak yaşayan Orhan Yıldırım (63), kira bedelinin yüksek oranda artırılmasını protesto etmek amacıyla adliye karşısına çadır kurdu. Geçtiğimiz yıl kira bedelinin yüzde 25'lik yasal sınırın üzerine çıkarılarak 5 bin lira olarak belirlendiğini ifade eden Yıldırım, kendisinin yalnızca yüzde 100 artışla 2 bin 400 lira ödeyebileceğini beyan ettiğini, ev sahibinin kızı tarafından dava açıldığını belirtti.

Mahkeme sürecinde bilirkişinin inceleme yaptığını ancak evdeki eksiklikleri göz önünde bulundurmadığını öne süren Yıldırım, "Bilirkişi, sadece konum nedeniyle kira bedelini 16 bin lira olarak belirledi. Ancak mahkeme son celsede bu rakamı 8 bin 156 lira olarak açıkladı. İtirazım sonrası 8 bin liraya düşürüldü. Bilirkişinin görüş bildirmesi normaldir, fakat mahkemenin hukuk çerçevesinde karar vermesi gerekirdi" diye konuştu.

Adliyeye itiraz dilekçesi sunduğunu belirten Yıldırım, "Cevabın çadırıma getirilmesini talep ettim. Sonuç alamazsam yasal süreç kapsamında istinafa taşıyacağım" ifadelerini kullandı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır