HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kiraz bahçelerinde zirai dona karşı nöbet tutuldu

Afyonkarahisar’da dünyaca ünlü kiraz yetiştiği Çay ve Sultandağı ilçelerinde zirai dona karşı çiftçiler alarm durumuna geçerek, bahçelerde ateşler yakıp gece boyu nöbet tuttular.

Afyonkarahisar Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kurum personellerinin mesai mefhumu gözetmeksizin üreticilerin yanında oldukları belirtildi. Açıklamada, "Müdürlüklerimizce, üreticilerimizin don zararlarından en az düzeyde etkilenmesi amacıyla sahada aktif olarak mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarımız devam etmektedir. İlimiz için meyvecilikte önemli bir yeri olan Çay ve Sultandağı ilçelerinde üreticilerimiz ile birlikte sahada bulunan teknik personelimiz, don riskine karşı alınması gereken önlemleri uygulamalı olarak anlatmakta ve bizzat uygulamaktadır.
Meyve ve sebze alanlarında don riskine karşı alınabilecek tedbirler hakkında üreticilerimize gerekli bilgilendirmeler yapılmış, uygulamalar üreticilerimizle birlikte gerçekleştirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA

Anahtar Kelimeler:
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.