Kırgızistan'ın başkenti neresi? Kırgızistan'ın başkenti hakkında bilgiler

Kırgızistan’da Kırgızlar yaşar. Bu etnik kökene sahip olan kişiler ülke nüfusunun dörtte üçünü oluşturur. Ülkenin kuzeybatı ve kuzeyinde Kazakistan, doğuda ve güneyde Çin, güneyde ve batıda Tacikistan ve Özbekistan yer alır. Ülke 1991 yılında Sovyetlerden ayrılarak tamamen bağımsız bir devlet halini aldı. Ülkenin ilk cumhurbaşkanı, ülkeyi 15 yıl yönetmiş olan Askar Akayev'di. 2005 yılında görevden alındı.

Kırgızistan’ın başkenti neresi?

Kırgızistan’ın başkenti neresi sorusuna yanıt olarak Bişkek yanıtı verilir. Bişkek, Kırgızistan’ın başkenti ve en büyük şehridir. Bişkek; ülkenin kuzeyinde ve Kazakistan sınırında yer almaktadır. Kent 1878 yılında kurulduktan sonra Kırgızistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti döneminde general Mihail Frunze’nin anısına “Frunze” adını alır. Bişkek, diğer Sovyet şehirlerinde olduğu gibi mermer kaplı yapıları ve şehir parkları ile öne çıkan bir şehirdir. Sovyetler Birliği yönetimi altındayken şehirdeki fabrikaların birçoğu kapatılmıştır. Ülke 1991’de bağımsızlığını ilan ettikten sonra şehrin adı yeniden Bişkek olarak değiştirilmiştir. Günümüzde ise Bişkek hızla büyümekte ve gelişmektedir.

Bişkek'e nasıl gidilir?

Turistler tarafından yoğun ilgi gören Bişkek’e hava yolu ile ulaşılabilmektedir. Türkiye ve Bişkek arası yolculuk 5 saat 30 dakika sürmektedir. Kırgızistan Türkiye’den vize istemeyen ülkelerden biri olduğu için pasaport işlemleri kolay bir şekilde yapılır. Bişkek şehri karasal bir iklime sahiptir. Yaz mevsimleri oldukça kurak geçer ve en çok yağışı ilkbahar aylarında alır. Deniz ikliminden uzak ve yüksek bir arazide yer aldığından kış mevsimlerinde dondurucu soğuklar görülür. İklim koşulları dikkate alındığında Bişkek yolculuğu için en uygun zaman Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarıdır.

Bişkek'te şehir içi ulaşım

Bişkek şehrindeki ulaşım fazla gelişmemiştir. Şehir içindeki ulaşım araçları minibüs, otobüs ve taksilerdir. Bişkek şehrinde sıklıkla tercih edilen toplu taşıma aracı ise matrushka adı verilen minibüslerdir. Matrushkaların ön taraflarında gideceği güzergahı gösteren numaralar yer alır. Matrushkalardan sonra en çok tercih edilen araçlar otobüslerdir ve matrushklara göre daha ucuz ve yavaştır.

Bişkek'te gezilecek yerler

Başkent meydanları, devasa anıtları, şehir parkları ve müzeleri ile Sovyetler Birliği dönemi etkilerinin hâlâ yaşandığı bir yer olarak Orta Asya’nın en dikkat çekici duraklarından biridir. Şehirde görülmesi gereken yerler şu şekilde sıralanabilir:

Ala-Too Meydanı

1984 yılında kurulan Ala-Too Meydanı, Bişkek şehrinin merkezi ve ana meydanıdır. Kurulduğu dönemde meydanın merkezinde bir Lenin heykeli yer almaktaydı. Heykel 2003 yılında meydanın diğer yanına taşınmış ve onun yerine “Erkindik” yani Özgürlük anıtı konmuştur. Bişkek’in en önemli yerlerinden biri olan bu meydan çeşitli festivallere ve siyasi eylemlere ev sahipliği yapar.

Devlet Tarih Müzesi

Bişkek Tarih Müzesi, Ala-Too Meydanı ile Parlamento Binası arasında konumlanır. Müzenin güneyinde Sovyet döneminden kalan devasa Lenin heykeli bulunur. Üç katlı yapıya sahip olan müzede; dönemsel sergiler, Sovyet yönetiminden kalan objeler, Sovyet dönemi arşivleri, Kırgız tarihi ve kültürü hakkında bilgilere sahip eserler yer alır.

Devlet Güzel Sanatlar Müzesi

Kırgızistan’ın en önemli sanat hazinesidir. Bir sanat galerisi olarak 1 Ocak 1935 tarihinde kurulmuş ve sonraki dönemlerde Devlet Güzel Sanatlar Müzesi’ne dönüştürülmüştür. Müze içerisinde Kırgız halkı el sanatları, Rus sanat eserleri ve Sovyet yönetimine ait yaklaşık 18.000 eser yer almaktadır.

Kırgızistan'da ne yenir?

1. Beş parmak

Kırgız mutfağında etli yemekler sıklıkla tercih edilir. Bunların arasında öne çıkan lezzetlerden biri beş parmaktır. Bu geleneksel yemek genellikle kutlamalarda, özel günlerde sofralarda yer almaktadır. Tercihe göre kuzu eti, dana eti veya at eti ile hazırlanmaktadır.

Kırgız mantısı

Kırgız mutfağının öne çıkan lezzetlerinden biri de mantıdır. İnce hamurun içerisine kuzu veya dana eti yerleştirilerek hazırlanmaktadır. Çoğunlukla buharda pişirilir ve yoğurtla servis edilir. Bu açıdan bakıldığında ülkemizdeki mantı tariflerine oldukça benzemektedir.

Kırgız usulü pirinç pilavı

Kırgız usulü pirinç pilavı çoğunlukla et, havuç, soğan ve baharatlarla pişirilir. Bazen daha zengin bir pilav elde edebilmek için içerisine kuru meyveler de eklenir. Ülkede öğlen veya akşam yemeklerinde tercih edilen lezzetlerden biridir. Ülkemizdeki etli pilavlara da oldukça benzer yapıdadır.