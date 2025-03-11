'Kırık çıkıkçı' yanlış müdahale etti çocuğun bacağı kısaldı: “Oğlumun bacağına baktı ve çıkık olduğunu söyledi”

Yaklaşık bir ay önce İzmir'e bağlı bir köyde meydana gelen talihsiz olayda, 4 yaşındaki H.C.B. isimli çocuk, Manisa'da annesi S.Ö. ile birlikte misafirliğe gittiği bir evde oyun oynarken yüksek bir taşın üzerinden düşerek bacağını kırdı.

Ayağında şişlik ve morluk oluşan küçük çocuk, bulunduğu yerin hastaneye uzak olmasından dolayı, komşularının ve arkadaşlarının yönlendirmesiyle 'kırık çıkıkçı' olarak bilinen bir kadına götürüldü. Kadın, çocuğun bacağının çıktığını belirterek kırık bölgesini bir bezle sardı. Ancak yapılan yanlış müdahaleler sonucu, çocuğun kırık kemiği zamanla hatalı bir şekilde kaynadı ve bacağında 3 santimlik kısalma meydana geldi.

Eşinden boşanarak çocuklarıyla yalnız yaşayan anne S.Ö., oğlunun sağlık durumunun kötüye gittiğini fark edince, çözüm için hastaneye başvurdu. Op. Dr. Levent Tad ve ekibi tarafından muayene edildi. Yapılan tetkikler sonucunda çocuğun uyluk kemiğinin kırılıp yanlış kaynadığı belirlendi. Başarılı bir ameliyat geçiren H.C.B., sağlığına kavuşarak eski haline döndü.

“OĞLUMUN BACAĞINA BAKTI VE ÇIKIK OLDUĞUNU SÖYLEDİ”

Çocuğunun bacağının kırıldığı gün yaşadıklarını anlatan anne S.Ö. kırılma sonucunda bacağında oluşan şişlik ve morarmaların olduğunu belirterek, "Akşamüzeri eve geldiğimizde oğlum ‘Bacağım çok acıyor' dedi. Kontrol ettiğimde ise morluklar gördüm ve hastaneye götürmeye karar verdim. Köy olduğu için, bir de oraya misafir gittiğimiz için, hastane biraz uzak mesafede kalıyordu. Komşular ‘Bizim burada bir kırık çıkıkçı teyze var. Ona götürelim, baksın bir şey yapamazsa son çare hastaneye götürürüz' dediler. Sonra çocuğumu kırk çıkıkçı denilen kadına götürdük. Teyze, oğlumun bacağına baktı ve çıkık olduğunu söyledi. Daha sonra ‘Ben bunu şimdi saracağım. 10 gün kapalı kalsın. 10 gün sonra bu bezi açın ve çocuk kendi ayağının üstüne basacak' dedi. 10 gün sonra oğlum hala bacağının ağrıdığını söyleyince ben de kontrol etmek için bezi açtım ve morlukların gitmediğini gördüm" dedi.

“BACAĞINA PLATİN TAKILDI”

Eşiyle boşandığını çocuklarıyla yalnız yaşadığını vurgulayan anne S.Ö.,

"Oğlumun ilerleyen süreçte yürüme zorluğu çektiğini görüp Op. Dr. Levent Tad'a gösterdim. Doktorlara yaşanan durumu anlattım. Onlar da gerekeni yaptı. Levent Bey tarafından oğlumun ameliyatı yapılarak bacağına platin takıldı. Geçen hafta kontrole götürdüm ve röntgeni çekildi. Ondan sonra kemiklerinin tekrar kaynadığı söylendi. Doktorumuz platinin çıkarılması gerektiğini belirterek önümüzdeki ayın 15'ine randevu verdi. İnşallah oğlum tamamen sağlığına kavuşacak" dedi.

“TIBBIN İÇİNDE OLAN BİR KİŞİYİM AMA BAZEN İNSANIN BASİRETİ BAĞLANABİLİYOR”

Bir daha böyle bir durumla karşılaşırsa hemen hastaneye başvuracağını vurgulan anne, "Ben tıbba karşı bir insan değilim. Tıbbın içinde olan bir kişiyim. Söz konusu evlatlar olunca insanın bazen basireti bağlanabiliyor. Bundan sonra ne olursa olsun, çocuğum ağlasa da sızlasa da ambulansın gelmesini beklerim. Hiçbir şekilde müdahale etmem ve de ettirmem. Yolda düşse çocuğumu alıp hemen acile gidiyorum. Hatta yolda düştü ve birçok kez hastaneye başvurdum. Allah korusun yine başına böyle bir şey gelse bu sefer çocuğu o hale bırakır ambulansı arayıp gelmesini beklerim. Bu zaten ilk ve son oldu. Böyle bir hata yaptım. Bundan sonrası kesinlikle yapmam. Allah kimseyi doktorlardan ve hastanelerden şaşırtmasın" dedi.

“AÇIK BİR AMELİYAT YAPMAK ZORUNDA KALDIK”

Düşme sonrası uyluk kemiğinde kırık oluştuğunu belirten küçük H.C.B.'nin doktoru Op. Dr. Levent Tad, "Bu kırığın bulunduğu yeri çıkıkçı olarak tabir eden bir kişi tedavi etmeye çalışmış. Tabi olmamış, yapamamış. H.C.B., bize 3 santim kısalıkla aşağıya ve dışarıya dönüklükle beraber yürüyemeyen, üzerine basamayan bir çocuk olarak geldi. Çocuğun bacağını röntgene çektiğimde kırığın tamamen yanlış kaynadığını gördüm ve bunun üzerine ameliyat etmeye karar verdim. Açık bir ameliyat yapmak zorunda kaldık. Çünkü kırık kaynamıştı ve yanlış kaynadığı için bütün o kırık kaynağını dokudan temizleyip yeni baştan düzeltmek durumunda kaldık. Bacağına plak vida yerleştirdik. Yaklaşık 6 haftalık bir tedavi sürecinde alçısı, ameliyattan sonra bakımları ve pansumanları şeklinde gitti. 6'ncı haftanın sonunda serbest yürümesine izin verdik. Şu anda herhangi bir problem yok, tamamen iyileşmiş durumda. Sadece yaşı küçük olduğu için bacağına koyduğumuz plağı çıkarmak durumundayız. O yüzden birkaç ay sonra onun ikinci ameliyatını yapacağız" dedi.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır