Kırık tırnaklar hangi vitamin eksikliğine işaret eder? Tırnak kırılması-vitamin eksikliği ilişkisi

El ve ayak sağlığının korunması, genel beden sağlığı için de son derece önemli olan bir konu olarak kabul edilir. Bu yüzden düzenli olarak ayak ve el bakımı yaptırılmalı, tırnakların sağlığına dikkat edilmelidir. Nasır, mantar, sedef ya da egzama gibi birçok hastalıklar cilt kaynaklı rahatsızlıklar olduğu için tırnak sorunlarına yol açabilmektedir. En sık görülen tırnak hastalıklarından bazıları şu şekildedir:
Tırnak batması, tırnak siğili, tırnak kırılması da tırnaklar ile ilgili çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelen diğer rahatsızlıklardır. Genel olarak çok önem verilmeyen tırnak kırılması durumu dikkat edilmemesi halinde ciddi başka sorunlara da yol açabileceği için ya da farklı başka hastalıkların belirtisi olabileceği için göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur. Vakit kaybetmeden doktora görünülmelidir.
Kırık tırnak durumu yaralanma, çarpma, travma, yaralanma vitamin eksikliği ya da çevresel başka unsurların etkisi ile ellerde ve ayaklarda yer alan tırnaklarda görülebilen bir durumdur. Tırnakların kırılmasının en genel ve yaygın nedeni çeşitli vitaminlerin eksikliği olarak kabul edilmektedir.
Tırnakların kırılması durumu insan vücudundaki çeşitli minerallerin ve vitaminlerin eksik olması halinde görülebilmektedir. Hem ayak tırnaklarında hem de el tırnaklarında görülebilen bu durum farklı nedenlere bağlı olarak ya da çeşitli hastalıkların belirtileri olarak da ortaya çıkabilmektedir. Genel olarak kırık tırnak durumuna neden olan unsurlar şu şekildedir:
Başta B7 vitamini olan biyotin gelmek üzere birçok mineral ve vitaminin eksikliği kırık tırnak durumuna neden olmaktadır. Kişilerdeki demir, kalsiyum, çinko minerallerinin eksikliği de tırnaklarda kırılmaya neden olabilmektedir. En çok da demir eksikliğinin tırnaklarda kırılmaya neden olduğu bilinmektedir. Ayrıca C vitamini eksikliğinin de tırnak kırılmasına neden olacağı kabul edilmektedir.