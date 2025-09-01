HABER

Kırık tırnaklar hangi vitamin eksikliğine işaret eder? Tırnak kırılması-vitamin eksikliği ilişkisi

Tırnaklarda yaşanan çeşitli sorunlar, yıpranmalar ya da değişiklikler dermatolojik hastalıklara işaret ediyor olabilmektedir. Şekildeki, renkteki ya da yüzeydeki farklar iyi gözlemlenmeli, herhangi bir değişiklik halinde vakit kaybetmeden uzman bir doktora danışılmalıdır.

Ferhan Petek

El ve ayak sağlığının korunması, genel beden sağlığı için de son derece önemli olan bir konu olarak kabul edilir. Bu yüzden düzenli olarak ayak ve el bakımı yaptırılmalı, tırnakların sağlığına dikkat edilmelidir. Nasır, mantar, sedef ya da egzama gibi birçok hastalıklar cilt kaynaklı rahatsızlıklar olduğu için tırnak sorunlarına yol açabilmektedir. En sık görülen tırnak hastalıklarından bazıları şu şekildedir:

En sık görülen tırnak hastalıkları

  • Tırnak mantarı: Nemli ve sıcak ortamlarda oluşan ve gelişen mantarlar, tırnaklarda en sık rastlanan hastalıkların başında gelmektedir. Mantar sorunu yaşayan tırnaklar sarı, beyaz ya da kahverengi olarak görünür ve şeklinde de bozulmalar oluşur.
  • Tırnak sedefi: Bir diğer tırnak hastalığı olan tırnak sedefi tırnak yüzeyinde noktalı çukurlar oluşmasına neden olmaktadır. Tırnaklar yağlı bir dokuya ve sarı renge sahip olurlar. Doktorun koyduğu tanının ardından uygun gördüğü şekilde bir tedavi yöntemi uygulanır.
  • Tırnak egzaması: Egzama hastalığının yol açtığı tırnak problemlerinin tedavi edilebilmesi için doktorların uygun gördüğü şekilde, krem, özel sabunlar ya da ilaç tedavisi uygulanmaktadır.
  • Liken hastalığı: Egzama benzeri bir deri hastalığı olan liken hastalığı tırnaklarda uzunlamasına çizgiler oluşmasına ve dokusunda incelmeye neden olmaktadır. Tırnakların dip kısımlarından kanata benzeyen üst kısmına doğru doku uzaması görülmektedir. Belirtiler doğrultusunda konulan tanının ardından tedavi başlatılır.

Tırnak batması, tırnak siğili, tırnak kırılması da tırnaklar ile ilgili çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelen diğer rahatsızlıklardır. Genel olarak çok önem verilmeyen tırnak kırılması durumu dikkat edilmemesi halinde ciddi başka sorunlara da yol açabileceği için ya da farklı başka hastalıkların belirtisi olabileceği için göz ardı edilmemesi gereken bir durumdur. Vakit kaybetmeden doktora görünülmelidir.

Kırık tırnak durumu yaralanma, çarpma, travma, yaralanma vitamin eksikliği ya da çevresel başka unsurların etkisi ile ellerde ve ayaklarda yer alan tırnaklarda görülebilen bir durumdur. Tırnakların kırılmasının en genel ve yaygın nedeni çeşitli vitaminlerin eksikliği olarak kabul edilmektedir.

Kırık tırnaklar hangi vitamin eksikliğine işaret eder?

Tırnakların kırılması durumu insan vücudundaki çeşitli minerallerin ve vitaminlerin eksik olması halinde görülebilmektedir. Hem ayak tırnaklarında hem de el tırnaklarında görülebilen bu durum farklı nedenlere bağlı olarak ya da çeşitli hastalıkların belirtileri olarak da ortaya çıkabilmektedir. Genel olarak kırık tırnak durumuna neden olan unsurlar şu şekildedir:

  • Kansızlık ya da anemi
  • Tırnak yaralanmaları
  • Mineral ve vitamin eksiklikleri
  • Yaşlılık
  • Elleri çok sık yıkama
  • Tırnakların çeşitli kimyasal maddelerle direkt olarak temas etmesi
  • Aseton, oje, yapay tırnak gibi malzemelerin kullanılması
  • Mantar enfeksiyonları
  • Demir eksikliği
  • Hipotirodizm
  • Çeşitli ilaçların neden olduğu alerjik reaksiyonlar
  • Trioid hastalıkları
  • Aşırı terleme sorunları
  • Kan dolaşımında bozukluklar
  • Doğum kaynaklı deri sorunları
  • Kalsiyum eksikliği
  • Tırnak mantarı, sedef hastalığı, tırnak egzaması gibi cilt hastalıkları
  • Beslenme hataları

Başta B7 vitamini olan biyotin gelmek üzere birçok mineral ve vitaminin eksikliği kırık tırnak durumuna neden olmaktadır. Kişilerdeki demir, kalsiyum, çinko minerallerinin eksikliği de tırnaklarda kırılmaya neden olabilmektedir. En çok da demir eksikliğinin tırnaklarda kırılmaya neden olduğu bilinmektedir. Ayrıca C vitamini eksikliğinin de tırnak kırılmasına neden olacağı kabul edilmektedir.

