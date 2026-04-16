Kırıkkale'de 1,4 milyar liralık yasa dışı bahis vurgununa 8 gözaltı

Kırıkkale'de yasa dışı bahis soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonda, şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 400 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma yürütüldü. Soruşturma kapsamında birçok adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, 1 havalı tabanca, 36 fişek, 35 sentetik ecza, 6 cep telefonu, 5 SIM kart, 4 flash bellek, 2 hafıza kartı, 3 dizüstü bilgisayar ve 5 kesici alet ele geçirildi.

YASA DIŞI BAHİS VURGUNUNA 8 GÖZALTI

Yapılan incelemelerde, il genelinde yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen gelirlerin toplandığı, yönlendirildiği ve kripto para platformları aracılığıyla yurt dışına aktarıldığı değerlendirildi. Şüphelilere ait banka hesaplarında yaklaşık 1 milyar 400 milyon liralık işlem hacmi tespit edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.K. ile M.T. tutuklandı. A.B., V.B., K.Ö., F.Ö., H.B. ve E.K.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

16 Nisan 2026
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
