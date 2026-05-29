Yol verme yüzünden tartıştığı taksiciyi takip edip bıçakladı: O anlar kamerada

Adana’da yol verme tartışmasında önü kesilen taksici, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından vücudunun 5 yerinden bıçaklandı. O anlar güvenlik kamerasınca saniye saniye görüntülendi.

Olay, merkez Seyhan ilçesine bağlı Saydam Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre taksici Hamza A. ismi öğrenilemeyen 34 DYU 256 plakalı otomobil sürücüsüyle yol verme yüzünden tartıştı. 34 DYU 256 plakalı otomobil sürücüsü Hamza A.’yı takip etmeye başladı ve bunun üzerine Hamza A., petrol istasyonunda konuşmak için durdu. Bu sırada sürücü, otomobilden inerek Hamza A.’yı vücudunun çeşitli yerlerinden 5 kere bıçaklayıp kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Hamza A.’yı ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne kaldırırken polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

Hamza A.’nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

