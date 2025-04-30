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Kırıkkale'de 4 firari hükümlü yakalandı!

Kırıkkale'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar sonucu hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale'de 4 firari hükümlü yakalandı!

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Ahılı köyünde "kasten yaralama" ve "alkollü araç kullanma" suçlarından aranan H.Ç. (37), hakkında kesinleşmiş 4 yıl 5 ay hapis cezası bulunması nedeniyle gözaltına alındı. Delice ilçesinde gerçekleştirilen uygulamada "taksirle ölüme ve yaralanmaya sebep olma" suçundan aranan S.Ç. (68), hakkında kesinleşmiş 3 yıl 11 ay 20 gün hapis cezası bulunduğu belirlenerek yakalandı. Hacılar beldesinde düzenlenen operasyonda ise "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan hakkında kesinleşmiş 3 yıl 7 ay 22 gün hapis cezası bulunan G.A. (42) bulunduğu adreste gözaltına alındı.

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Keskin ilçesinde yapılan çalışmalarda da "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan aranan B.A. (45), hakkında kesinleşmiş 2 yıl 1 ay hapis cezası olduğu tespit edilerek yakalandı.

Yakalanan hükümlüler, jandarmadaki işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale jandarma
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