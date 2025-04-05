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Kırıkkale'de aracın çarptığı temizlik personeli ağır yaralandı

Kırıkkale'de gece saatlerinde temizlik çalışması yaptığı sırada bir aracın çarptığı belediye personeli ağır yaralandı.

Kırıkkale'de aracın çarptığı temizlik personeli ağır yaralandı

Kaza, Etiler Mahallesi Karacalı Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.K. idaresindeki pikap, yol kenarında temizlik yapan Kırıkkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli T.K.'ya çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan temizlik görevlisi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan T.K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Araç sürücüsü A.K. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
polis Kırıkkale
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