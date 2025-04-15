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Kırıkkale’de aranan iki hükümlü jandarma tarafından yakalandı

Kırıkkale’de çeşitli suçlardan aranan iki hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

Kırıkkale’de aranan iki hükümlü jandarma tarafından yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Merkez ilçede gerçekleştirilen operasyonda, "ateşli silahla kasten yaralama", "askeri ceza kanununa muhalefet" ve "kasten yaralama" suçlarından aranan K.U. (31) isimli hükümlü şahıs yakalandı. Hakkında kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan K.U., işlemlerinin ardından tutuklandı.

Kırıkkale’de aranan iki hükümlü jandarma tarafından yakalandı

Karakeçili ilçesinde de yapılan diğer operasyonda ise "banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan S.D. (35) gözaltına alındı. Hakkında kesinleşmiş 3 yıl 4 ay hapis cezası olan hükümlü, işlemlerin ardından tutuklandı.

(İHA)Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale
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