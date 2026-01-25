HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırıkkale'de doğal gaz boru hattı patladı, alevler metrelerce yükseldi

Kırıkkale'de bulvar üzerinde iş makinesi yürütülen kazı çalışması sırasında doğal gaz borusu patladı. Gaz sızıntısının ardından elektrik kablolarının da etkilenmesiyle yangın çıktı. Olayda bir personel yaralanırken, bir iş yerinde de maddi hasar oluştu.

Kırıkkale'de doğal gaz boru hattı patladı, alevler metrelerce yükseldi

Olay, Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş makinesiyle yürütülen kazı çalışması sırasında KIRGAZ'a ait doğalgaz hattı zarar gördü. Gaz sızıntısının ardından elektrik kablolarının da etkilenmesiyle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kırıkkale de doğal gaz boru hattı patladı, alevler metrelerce yükseldi 1

KAZI ÇALIŞMASINDA DOĞAL GAZ BORUSU PATLADI

Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, bir iş yerinde maddi hasar meydana geldi. Müdahale sırasında itfaiye personeli H.G.'nin elinden hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Olayın ardından tedbir amacıyla bölgede elektrik ve doğal gaz akışı kesildi. Polis ekipleri bulvarı araç ve yaya trafiğine kapatarak güvenlik önlemi aldı.

Kırıkkale de doğal gaz boru hattı patladı, alevler metrelerce yükseldi 2

ALEVLER METRELERCE YÜKSELDİ

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim ile Belediye Başkanı Ahmet Önal olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. İl Emniyet Müdürü Mustafa Işık da bölgede uygulanan güvenlik önlemlerini ilgili birim amirleriyle birlikte yerinde inceledi.

Kırıkkale de doğal gaz boru hattı patladı, alevler metrelerce yükseldi 3

Vali Sarıibrahim, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kazayla birlikte yaşanan yangın sonrası hem çalışanlarımıza hem de hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletmek için geldik. Allah daha büyük kazalardan ve belalardan korusun. Elektrik ile doğal gaz arasındaki küçük bir aksaklıkla ortaya çıktığını değerlendiriyoruz. Asıl sonuçlar hazırlanacak raporla birlikte netleşecek" dedi.

Kırıkkale de doğal gaz boru hattı patladı, alevler metrelerce yükseldi 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İtalya ve İsviçre arasında kriz! Mahkemenin bar yangını kararına sert tepki: Büyükelçiyi geri çektilerİtalya ve İsviçre arasında kriz! Mahkemenin bar yangını kararına sert tepki: Büyükelçiyi geri çektiler
AFAD duyurdu: Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde depremAFAD duyurdu: Gaziantep'te 4.1 büyüklüğünde deprem

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
patlama Kırıkkale doğal gaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!

Yasak ilişki yaşadığı adamın boğazını kesip başına satırla vurarak katletti!

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Trump'ın bile bunu konuşmaya izni yok! Venezuela operasyonunda kullanılan 'gizemli silahın' ismi belli oldu

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Galatasaray Fatih Karagümrük deplasmanında kendini buldu!

Eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliği

Eski FBI Ajanı ile sessiz sedasız evlendi! İşte gelinliği

Hesap değiştiren karar Yargıtay'dan geldi

Hesap değiştiren karar Yargıtay'dan geldi

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

ŞOK'a Columbia mont geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.