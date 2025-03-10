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Kırıkkale’de korkunç olay! Temizlik görevlisi apartman garajının girişinde ölü bulundu

Begüm Özkaynak Begüm Özkaynak İnternet Editörü
10.03.2025 11:11
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Kırıkkale'de belediye temizlik görevlisi Göksen Gök (51), sokakta ölü bulundu.

Kırıkkale’de korkunç olay! Temizlik görevlisi apartman garajının girişinde ölü bulundu

Etiler Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda sabah saatlerinde bir apartmanın garaj girişinde temizlik görevlisinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Kırıkkale Belediyesi'nde temizlik görevlisi olduğu öğrenilen Göksen Gök'ün hayatını kaybettiği tespit edildi.

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Gündüz vardiyasında çalıştığı, sabah saatlerinde işe başladığı belirtilen Gök'ün cenazesi, Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Göksen Gök'ün kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

(DHA)

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Kırıkkale Adli Tıp Kurumu ölü bulundu
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