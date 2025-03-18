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  4. Kırıkkale'de silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

Kırıkkale'de silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

18.03.2025 17:46
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Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde bir ikamette yapılan aramada tabanca ve uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırıkkale'de silah ve uyuşturucu ele geçirildi: 1 gözaltı

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ile Yahşihan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sosyal medya platformları üzerinden suç unsuru içeren paylaşımlar yapan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar neticesinde M.K. isimli şüphelinin ikametinde arama yapıldı. Aramada, 1 adet kuru sıkı tabanca, 35 adet fişek, 27 adet sentetik ecza ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale uyuşturucu
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