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Kırıkkale'de temizlik görevlisi sokakta ölü bulundu

10.03.2025 12:09
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Kırıkkale'de belediye temizlik görevlisi Göksen Gök (51), sokakta ölü bulundu.

Kırıkkale'de temizlik görevlisi sokakta ölü bulundu

Etiler Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı’nda sabah saatlerinde bir apartmanın garaj girişinde temizlik görevlisinin yerde hareketsiz yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Kırıkkale Belediyesi'nde temizlik görevlisi olduğu öğrenilen Göksen Gök'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Gündüz vardiyasında çalıştığı, sabah saatlerinde işe başladığı belirtilen Gök'ün cenazesi, Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Göksen Gök'ün kesin ölüm nedeni otopsi sonucu belirlenecek.

(DHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale temizlik görevlisi
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