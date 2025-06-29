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Kırıkkale'de trafik kazası! 4 kişi yaralandı

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobil, yol kenarındaki toprak alana çıkarak askıda kaldı. Kazada aynı aileden 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kırıkkale'de trafik kazası! 4 kişi yaralandı
Begüm Özkaynak

Kaza, Balışeyh-Sulakyurt karayolu Kulaksız köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.O. (45) idaresindeki 06 BZT 932 plakalı Chevrolet marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yolun kenarındaki tarım arazisine savruldu. Toprak yükseltide asılı kalan otomobildeki sürücü M.O. ile yolcular Ç.O. (36), Z.O. (13) ve Z.S.O. (8) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Otomobil ise çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılarak otoparka götürüldü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kırıkkale kaza
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