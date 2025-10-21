Kırıkkale'de trafik kazası! Yaralılar var

Kaza, öğle saatlerinde Bağlarbaşı Mahallesi Çevre Altı Caddesi’nde meydana geldi. S.Y. idaresindeki otomobil, Ç.D. yönetimindeki jandarma aracını geçmeye çalıştığı sırada karşı şeritten gelen E.D. kontrolündeki otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil, jandarma aracına çarptı.
Kazada, otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
