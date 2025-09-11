HABER

Kırıkkale’de yasa dışı bahis operasyonu: Uyuyan hesaplarda milyonlar döndü

Kırıkkale'de yasa dışı bahse yönelik soruşturmada, 76 milyon TL işlem hacimli "uyuyan hesap" olarak nitelendirilen 4 banka hesabı incelemeye alındı. Operasyonda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kırıkkale'de yasa dışı bahse yönelik yürütülen soruşturmada, yaklaşık 76 milyon TL işlem hacmi bulunan 4 farklı "uyuyan banka hesabı" mercek altına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, söz konusu hesapların yasa dışı bahiste para nakline aracılık etmiş olabileceği değerlendirildi.

DİJİTAL MATERYALLERE EL KONULDU

Polis ekipleri tarafından yapılan operasyonla S.B.H., H.C.Y. ve M.Y.A. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde gerçekleştirilen aramalarda ise çeşitli dijital materyallere el konuldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.C.Y. ve M.Y.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, S.B.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Emniyetten yapılan açıklamada, "Siber vatanda yürütülen sanal devriyelerimizle suç ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir" denildi.

(İHA)

11 Eylül 2025
11 Eylül 2025

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
