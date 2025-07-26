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Kırıkkale Üniversitesi merkez kampüsün adı "Şehitler Kampüsü" oldu

Kırıkkale Üniversitesi Senatosu, merkez kampüsün adını "Şehitler Kampüsü" olarak değiştirdi.

Kırıkkale Üniversitesi merkez kampüsün adı "Şehitler Kampüsü" oldu

Kırıkkale Üniversitesi Senatosu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlediği "Zaferin Adı Türkiye" temalı özel oturumda alınan kararla birlikte Prof. Dr. Beşir Atalay ismi kampüsten kaldırılarak yerine "Şehitler Kampüsü" adı verildi.

Kırıkkale Üniversitesi merkez kampüsün adı "Şehitler Kampüsü" oldu 1

"AZİZ ŞEHİTLERİMİZİN RUHLARI ŞAD OLSUN"

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, "Kırıkkale, vatan uğruna canını feda eden yiğit evlatlarıyla ülkemizin en fedakar illerindendir. Bu fedakarlığın hatırasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak bizler için bir sorumluluktur. Bu kapsamda Üniversitemiz Senatosu’nun kararıyla merkez kampüsümüzün ismi ‘Şehitler Kampüsü’ olarak değiştirilmiştir. Aziz şehitlerimizin ruhları şad olsun" denildi.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Kırıkkale Üniversitesi Kırıkkale üniversite
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