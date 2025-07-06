Kırılan çınar ağacının dalı üzerlerine düştü! Ölü ve yaralılar var

Olay, saat 14.30 sıralarında Yalı Mahallesi Saniye Altun Caddesi'nde meydana geldi. Anıt çınarın üst kısmından kopan dal, altındaki 3 kişinin üzerine düştü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve Gölcük Arama Kurtarma Ekibi (GESOTİM) ekipleri sevk edildi.

Dalın altında kalan 3 kişi, ekipler tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Erdem Ulak (59), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

(İHA)