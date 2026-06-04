Kırım'da dron alarmı! Yakıt kuyrukları başladı, lojistik altyapı vuruluyor

Rusya-Ukrayna savaşında Kırım hattı son günlerde yeniden öne çıktı. Bölgede dron saldırıları artarken, hedef alınan noktalar arasında ulaşım hatları, yakıt sevkiyatı ve yük taşımacılığı da yer aldı.

Rusya’nın atadığı yerel yetkililer, Kırım’da bir banliyö treninin Ukrayna dronuyla vurulduğunu açıkladı. Saldırıda 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Kırım’ın merkezi Simferopol’de düzenlenen başka bir saldırıda ise 3 kişinin öldüğü aktarıldı.

DRONLARLA VURUYORLAR

Kırım ve çevresinde son dönemde dron saldırıları öne çıkıyor. Rusya’nın atadığı yetkililer, Sivastopol’da hava savunma sistemlerinin çok sayıda Ukrayna dronunu engellediğini duyurdu.

Son günlerde bölgede yakıt taşıyan araçlar, yollar, demir yolu bağlantıları ve lojistik güzergahlarla ilgili peş peşe saldırı haberleri geldi.

LOJİSTİK HEDEF ALINIYOR

Meduza’nın aktardığına göre Ukrayna dronları, Rostov bölgesini Kırım’a bağlayan R-280 “Novorossiya” otoyolunda trafiği aksattı. Bölgede gıda taşıyan bir kamyonun da mayına çarptığına ilişkin görüntüler gündeme geldi.

TREN VE OTOBÜS SALDIRISI

Rusya’nın atadığı Kırım yöneticisi Sergey Aksyonov, Azovske’den Kerç’e giden bir banliyö treninin dronla vurulduğunu açıkladı.

Bir gün önce de Rusya kontrolündeki Donetsk bölgesinde Moskova-Simferopol hattındaki bir yolcu otobüsünün dronla hedef alındığı duyurulmuştu.

Rusya’nın atadığı Donetsk yöneticisi Denis Puşilin, otobüs saldırısında 8 kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

YAKIT SIKINTISI BAŞLADI

Saldırıların ardından Kırım’da yakıt sıkıntısı yaşandığı bildirildi. Reuters’ın aktardığına göre bölgede bazı akaryakıt istasyonlarında uzun araç kuyrukları oluştu.

Sürücüler benzin kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalırken, bazı istasyonlarda yakıt bulunamadığı belirtildi.

BENZİNE SINIRLAMA GETİRİLDİ

Moscow Times’ın aktardığına göre Kırım’ın en büyük akaryakıt zincirlerinden TES, benzin kuponu dağıtımını yeniden askıya aldı. Bölgede AI-92 benzinde araç başına 20 litre sınırı getirildiği, bidonlara yakıt satışının ise yasaklandığı aktarıldı.

Yerel yetkililer, yakıt sıkıntısının bir süre daha devam edebileceğini belirtti.

TEDARİKTE DE ENDİŞE VAR

Yakıt krizinin yanı sıra Kırım’a uzanan kara koridorundaki saldırılar, ürün tedarikiyle ilgili endişeleri de artırdı. Bölgede akaryakıt, gıda ve temel ürünlerin taşındığı güzergahlarda zaman zaman kesintiler yaşandığı aktarıldı.

Kara yolu trafiğinde güvenlik nedeniyle sınırlamalar uygulanırken, bazı geçişlerin operasyonel duruma göre değiştiği belirtildi.