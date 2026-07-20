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Tansiyon ölçen akıllı yüzük tanıtıldı: İşte fiyatı

"Signal Ring" isimli akıllı yüzük tanıtıldı. Bu yüzük, parmak üzerinden tansiyon ölçümleri yapabildiğini iddia ediyor. Peki, sağlık uzmanları neler diyor?

Tansiyon ölçen akıllı yüzük tanıtıldı: İşte fiyatı
Enes Çırtlık

Şişirilebilir bir manşete veya kalibrasyona ihtiyaç duymadan tansiyonu sürekli takip etmeyi vadeden Signal Ring perşembe günü piyasaya sürüldü. Vital Signals adlı girişimin geliştirdiği akıllı yüzük, ölçüm sonuçlarını eşleştirildiği uygulama üzerinden gösteriyor.

Bu özellik, şu anda başka hiçbir akıllı yüzükte bulunmuyor. Signal Ring’in geleneksel manşetli tansiyon ölçüm cihazlarından dört ila beş kat daha hızlı çalışacak şekilde tasarlandığı da iddia ediliyor.

Tansiyon ölçen akıllı yüzük tanıtıldı: İşte fiyatı 1

451 KİŞİYLE YAPILAN KLİNİK ÇALIŞMADA TEST EDİLDİ

Vital Signals’ın lansman açıklamasına göre Signal Ring, 451 kişinin katıldığı bir klinik çalışmada test edildi. Cihazla ilgili ek çalışmalar da devam ediyor.

Şirket, yüzüğün “tansiyon manşetlerine yönelik uluslararası doğruluk standardını” karşıladığını söylüyor. Vital Signals, cihazda kullanılan ve şirkete özel olduğu belirtilen yüksek hızlı sensörün kan akışını daha ayrıntılı biçimde yakaladığını; gelişmiş algoritmaların da tansiyonu vücuttaki diğer değişken sinyallerden ayırabilmesini sağladığını ifade ediyor.

UZMANLAR TEMKİNLİ YAKLAŞIYOR

Şirket doğruluk iddiasında bulunsa da sağlık uzmanlarının piyasaya çıkacak cihazla ilgili soruları var. Kuzey Carolina Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Bölümünde yardımcı doçent olan Dr. Lindsey Rosman, bu tür cihazlarda kullanılan PPG, yani fotopletismografi ışık sensörlerinin doğru sonuçlar sunma konusunda bilinen sınırlamaları bulunduğunu söyledi.

Rosman, “Hareket sinyali bozabilir, daha koyu cilt tonları daha fazla ışık emerek daha zayıf bir sinyal oluşturabilir, soğuk parmaklar veya zayıf dolaşım gerçek tansiyondan bağımsız olarak kan akışını değiştirebilir ve düzensiz kalp atışları dalga biçimini bozabilir” dedi. Rosman, yüzüğün parmağa oturma şekli ile parmağın konumunun da sonuçlara ilave değişkenlik kattığını belirtti.

Cihazın tansiyon ölçümlerinin doğruluğunu belirleyebilmek için sonuçlarını incelemek ve daha titiz testler görmek istediğini söyleyen Rosman’ın endişelerine Vital Signals sensör teknolojisini anlatarak karşılık verdi.

Tansiyon ölçen akıllı yüzük tanıtıldı: İşte fiyatı 2

GİYİLEBİLİR CİHAZLAR TANSİYON ÖLÇÜMÜNDE NE KADAR ETKİLİ?

CNET'e göre, test sonuçları kamuoyuyla paylaşılana kadar Signal Ring’in günlük kullanım için tasarlanmış, gerçekten manşetsiz ilk tansiyon takip cihazı olup olmadığını söylemek zor.

Diğer takip cihazları tansiyonu daha geleneksel yöntemlerle ölçüyor. Örneğin Omron HeartGuide, kullanıcı ölçüm istediğinde bileğin çevresindeki manşeti şişiriyor.

Oura Ring ve Apple Watch gibi giyilebilir cihazlar ise hipertansiyona işaret edebilecek olası kalp-damar sağlığı değişikliklerini belirlemek için sağlık ölçümlerini ve eğilimleri kullanıyor. Ancak bu ürünler geleneksel tansiyon manşetlerinin yerini aldıklarını iddia etmiyor.

Rosman’a göre hatalı kalp verileri “gereksiz endişeye veya yanlış bir güven duygusuna” yol açabilir. Doktor ziyaretleri sırasındaki kaygının ölçümü etkilemesiyle ortaya çıkan “beyaz önlük hipertansiyonu” nedeniyle yüz yüze klinik ortamlarda yapılan tansiyon ölçümlerinin bile kusurlu olabileceğini belirtti.

Tansiyon ölçen akıllı yüzük tanıtıldı: İşte fiyatı 3

SÜREKLİ ÖLÇÜM HANGİ VERİLERİ GÖSTEREBİLİR?

Signal Ring doğruluğunu tutarlı biçimde gösterebilirse kullanıcıların olası sorunları daha erken fark etmesine ve tedavinin daha iyi uyarlanmasına yardımcı olan anlamlı bir ilerleme sağlayabilir.

Rosman, “Sürekli veriler; gece düzeni, strese veya ilaca verilen yanıt ve haftalar içindeki eğilimler gibi tek bir ölçümün gözden kaçırdığı örüntüleri ortaya çıkarabilir” dedi.

Bununla birlikte Rosman, hastaların tansiyonlarını takip edip etmemeleri ve bunu nasıl yapmaları gerektiğini doktorlarıyla görüşmelerini önerdi. Ayrıca herhangi bir cihazın genel hipertansiyon yönetimi planına nasıl uyduğunun değerlendirilmesi, yeni araçların kişisel kararla kullanılmaya başlanmaması gerektiğini söyledi.

Tansiyon ölçen akıllı yüzük tanıtıldı: İşte fiyatı 4

FİYATI 399 DOLAR, İLK TESLİMATLAR EKİMDE

Signal Ring, ek abonelik ücreti olmadan tek seferlik satın alma seçeneğiyle sunuluyor. Akıllı yüzük için 399 dolardan ön siparişler açılırken ilk teslimatların ekim ayında başlaması bekleniyor.

Signal Ring, Oura Ring gibi ABD Gıda ve İlaç Dairesi tarafından incelenmedi veya kullanım için onaylanmadı.

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