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Kırkikindi yağmurları (Kırkikindi yağışları) ne zaman başlar, ne zaman biter? Kırkikindi yağmurları hangi iklimde, hangi bölgede görülür?

Çeşitli iklimlerde görülen rüzgar, yağmur, kar gibi çeşitli doğa olayları halk arasındaki günlük konuşma dilinde başka isimlerle de bilinir. Türkiye’de birçok bölgede görülen yağmur türlerinden biri de çeşitli özelliklere sahip olan kırkikindi yağmurlarıdır.

Kırkikindi yağmurları (Kırkikindi yağışları) ne zaman başlar, ne zaman biter? Kırkikindi yağmurları hangi iklimde, hangi bölgede görülür?
Ferhan Petek

İçindekiler

  • Kırkikindi yağmurları nedir?
  • Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar? Kırkikindi yağmurları hangi ayda başlar? Kırkikindi yağmurları ne zaman biter?
  • Kırkikindi yağmurları nasıl oluşur? Kırkikindi yağmurları hangi iklimde görülür?
  • Kırkikindi yağmurları hangi bölgede görülür? Kırkikindi yağmurları nerede yağar?

Soğuk kış günlerindeki yağmurlar bitip doğa yeniden yeşermeye başlayınca da yağmurlar devam eder. Ancak bu yağmurlar nisan yağmurları ya da yaz aylarında görülen ve hafif serinlik veren ama üşütmeyen yağmurlardır.

Kırkikindi yağmurları nedir?

Kırkikindi yağmurlarının diğer adı yükselim yağıştır. Halk arasında kırkikindi yağmurları olarak adlandırılmış olan bu yağmurlar yaz ayları ile birlikte görülmeye başlar. İsmini ikindi vakti başlamasından ve yaklaşık 40 gün sürmesinden alır. Ancak bu bilgi bilimsel olarak kanıtlanmamış sadece halk arasındaki söylence ile konuşulan bir bilgidir.

Anadolu’da görülen kırkikindi yağmurları yaz aylarında genel olarak öğleden sonra olan ikindi saatlerinde görülmektedir. Konveksiyonel yağışlardandır ve dönemi aralıkları sinoptik şartlara göre her yıl farklı olabilir.

Kırkikindi yağmurları ne zaman başlar? Kırkikindi yağmurları hangi ayda başlar? Kırkikindi yağmurları ne zaman biter?

Kırkikindi adı verilen yağmurlar, farklı dönem aralıklarında yağar. Ancak genel olarak nisan yağmurlarının bitmesinin hemen ardından yağmaya başlar. Yaz başına kadar devam eden kırkikindi yağmurları mayıs ayının son günlerinde başlamaktadır.

Genel olarak halk arasında 40 gün sürdüğü söylense de ve bu şekilde inanılsa da aslında yaz aylarının başlaması ile birlikte kırkikindi yağmurları da sona erer. Bu yağış türü bir anlamda yazın geldiğinin habercisidir.

Kırkikindi yağmurları nasıl oluşur? Kırkikindi yağmurları hangi iklimde görülür?

Bahar aylarında nisan ayında yağan yağmurların ardından mayıs sonu gibi başlayan kırkikindi yağışları yaz aylarında görülen mevsimsel yağışlardan kabul edilmiştir. Diğer yağışlarda olduğu gibi bu yağışlar da ani bastıran sağanaklar şeklinde görülür ve kısa sürelidir.

Isınan hava yükselerek soğuduğu zaman kırkikindi yağmurları oluşur. Dünya üzerinde bu yağmurlar yalnızca ekvatoral olan bölgelerde görülebilmektedir. Ekvatorda 1 yıl boyunca yağar ve her ikindi vakti görülür. Ülkemizde ise nisan yağmurları bittikten sonra başlar.

Kırkikindi yağmurları hangi bölgede görülür? Kırkikindi yağmurları nerede yağar?

Kırkikindi yağışları genel olarak Anadolu’nun iç kısımlarında görülen bir yağmur türüdür. İç Anadolu Bölgesi ve Doğu Akdeniz bölgesinin iç taraflarında, nisan ayının sonlarına doğru etkisini göstermeye başlar.

Özellikle İç Anadolu Bölgesi, Doğu Akdeniz Bölgesi’nin iç kısımları ve çevresi kırkikindi yağmurlarının en sık görüldüğü bölgelerdir. Türkiye dışında ise ekvatorda çok sık görülen kırkikindi yağmurları bilimsel literatürde yükselim yağış olarak isimlendirilmiştir.

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Anahtar Kelimeler:
yağmur
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