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  4. Kırklareli'de onlarca kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'de onlarca kaçak göçmen yakalandı

25.03.2025 17:04
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Kırklareli'nde jandarma ekiplerince 44 kaçak göçmen yakalandı, 10 şüpheli gözaltına alındı.

Kırklareli'de onlarca kaçak göçmen yakalandı

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri kaçak göçmenlere yönelik çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde yasa dışı yollarla yurda giriş yapan 44 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 10 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 4'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan yakalanan göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Olaylarda kullanıldığı tespit edilen 4 araca el konuldu.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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