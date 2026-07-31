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Kırklareli girişinde tır devrildi

Kırklareli’nde kontrolden çıkan tırın bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü yara almadan kurtuldu.

Kırklareli girişinde tır devrildi

Kaza, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde dün gece geç saatlerde Lüleburgaz Edirne Bayırı Mezarlığı önünde, ilçe giriş yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tır henüz belirlenemeyen nedenle önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı, ardından devrilerek yan yattı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve ilgili ekipler sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, devrilen tırın kaldırılması için vinç yardımıyla çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kırklareli girişinde tır devrildi 1

Kırklareli girişinde tır devrildi 2

Kırklareli girişinde tır devrildi 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kırklareli kaza tır kazası
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