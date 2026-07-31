Kırklareli girişinde tır devrildi

Kaza, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde dün gece geç saatlerde Lüleburgaz Edirne Bayırı Mezarlığı önünde, ilçe giriş yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki tır henüz belirlenemeyen nedenle önce yol kenarındaki bariyerlere çarptı, ardından devrilerek yan yattı. Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine polis ve ilgili ekipler sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, devrilen tırın kaldırılması için vinç yardımıyla çalışma başlatıldı. Ekiplerin çalışmaları nedeniyle bölgede trafik kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır