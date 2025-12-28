HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kırklareli Mahyadağı bölgesinde kar yağışı: Yol trafiğe açık

Kırklareli’nin Mahyadağı bölgesinde kar yağışı etkisini artırmaya başladı.

Kırklareli Mahyadağı bölgesinde kar yağışı: Yol trafiğe açık

Bugün saat 12.30 sıralarında Jandarma Kule ve Mahyadağı mevkilerinde başlayan kar yağışıyla birlikte yol güzergahında kar kalınlığı oluştu. Yapılan kontrollerde yolun trafiğe açık olduğu, an itibarıyla ulaşımı olumsuz yönde etkileyen bir durumun bulunmadığı bildirildi. Karayolları 15. Şube Şefliği’ne gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı, bölgeye 3 adet kar küreme ve tuzlama aracının yönlendirildiği öğrenildi.
Pınarhisar Jandarma Trafik ekiplerinin yol güzergahında denetim faaliyetlerini sürdürdüğü, gelişmeler hakkında yetkililerce ayrıca bilgi verileceği ifade edildi.

Kırklareli Mahyadağı bölgesinde kar yağışı: Yol trafiğe açık 1

Kırklareli Mahyadağı bölgesinde kar yağışı: Yol trafiğe açık 2

Kırklareli Mahyadağı bölgesinde kar yağışı: Yol trafiğe açık 3Kaynak: İHA   |   Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Isparta’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralıIsparta’da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Çeşme’de otomobilin polis aracına çarptığı anlar kameraya yansıdıÇeşme’de otomobilin polis aracına çarptığı anlar kameraya yansıdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kırklareli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Kuvvetli kar yağışı geliyor: İçişleri Bakanlığı uyardı

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Beyaz esaret! İstanbul istikametine geçişlerine izin verilmiyor

Ara transferde bomba! Trabzonspor Fenerbahçe'den alıyor

Ara transferde bomba! Trabzonspor Fenerbahçe'den alıyor

Fenomen dizi dün akşam bitti! Seyirci isyan etti

Fenomen dizi dün akşam bitti! Seyirci isyan etti

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

Plastik poşetlere zam! 2026 fiyatı açıklandı: 50 kuruş veriliyordu, artık...

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

'Asgari ücrette söylediğimiz rakam çıktı' Emekli zammı için net konuştu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.