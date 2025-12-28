Kırklareli Mahyadağı bölgesinde kar yağışı: Yol trafiğe açık

Bugün saat 12.30 sıralarında Jandarma Kule ve Mahyadağı mevkilerinde başlayan kar yağışıyla birlikte yol güzergahında kar kalınlığı oluştu. Yapılan kontrollerde yolun trafiğe açık olduğu, an itibarıyla ulaşımı olumsuz yönde etkileyen bir durumun bulunmadığı bildirildi. Karayolları 15. Şube Şefliği’ne gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı, bölgeye 3 adet kar küreme ve tuzlama aracının yönlendirildiği öğrenildi.

Pınarhisar Jandarma Trafik ekiplerinin yol güzergahında denetim faaliyetlerini sürdürdüğü, gelişmeler hakkında yetkililerce ayrıca bilgi verileceği ifade edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır