Kırklareli’nde 54 kilogram esrar ele geçirildi: 1 tutuklama

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında 54 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

Kırklareli’nde 54 kilogram esrar ele geçirildi: 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli Amniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince koordineli olarak yürütülen çalışmalar neticesinde şüphelilere ait ikamet ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramalarda 54 kilogram esrar, 28 kök Hint keneviri, 1 adet hassas terazi ile kenevir yetiştirmede kullanılan iklimlendirme sistemleri ele geçirildi.

Kırklareli’nde 54 kilogram esrar ele geçirildi: 1 tutuklama 1

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan S.C.H. ve M.E.H. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden S.C.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.E.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırklareli’nde 54 kilogram esrar ele geçirildi: 1 tutuklama 2

Kaynak: İHA

Kırklareli uyuşturucu operasyonu
