Kırklareli’nde 54 kilogram esrar ele geçirildi: 1 tutuklama

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli Amniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekiplerince koordineli olarak yürütülen çalışmalar neticesinde şüphelilere ait ikamet ve eklentilerinde arama yapıldı. Aramalarda 54 kilogram esrar, 28 kök Hint keneviri, 1 adet hassas terazi ile kenevir yetiştirmede kullanılan iklimlendirme sistemleri ele geçirildi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan S.C.H. ve M.E.H. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Şüphelilerden S.C.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.E.H. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

